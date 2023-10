"Educare all'aperto: sport e inclusione si incontrano a Russi" è il titolo del progetto co-finanziato dalla Società Sport e salute per conto del Dipartimento dello Sport, promosso dall'ASD Ice in line Imola e che vede il Comune di Russi nel ruolo di partner assieme alle società sportive dilettantistiche Arancioni Giovani Falchetti e Outdoor fitness, alla cooperativa sociale Il Mulino, all'Istituto comprensivo A. Baccarini di Russi e all'associazione di volontariato Linea Rosa.

Il progetto, che ha preso avvio a inizio ottobre e che si svolgerà nell'arco di due anni, prevede una serie di attività rivolte in prevalenza alle categorie vulnerabili, ai soggetti fragili, in situazioni di particolare disagio sociale, a rischio di emarginazione e di deprivazione educativa. Verranno organizzati eventi sportivi e corsi per bambini e ragazzi di avviamento al pattinaggio freestyle, di avviamento allo skateboard. L'Amministrazione comunale installerà una parete di arrampicata, dove verranno organizzati corsi anche per bambini e ragazzi con disabilità intellettive. Previsti inoltre corsi di calcio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni d’età; alla fine del progetto un torneo misto «Noi siamo pari» verrà organizzato in collaborazione con Linea Rosa per sensibilizzare alle Pari opportunità e contro ogni tipo di violenza.

Il progetto prevede anche attività extrasportive, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Mulino. Tra queste, lo sviluppo di un percorso di educazione alimentare, che si svolgerà al Centro Paradiso, con interventi da parte dei ragazzi di OrtInsieme (che stanno già seguendo un percorso di inserimento socio-lavorativo) e con un esperto nutrizionista; sarà costituito un gruppo di pattinatori, esperti e non, che si riunirà due volte al mese per girare per le vie della città, scegliendo ogni volta un tema diverso (ad esempio, sostenibilità ambientale, ricchezza culturale e luoghi nascosti della città, sicurezza stradale). Infine, sarà effettuato il recupero/abbellimento degli spazi comuni dello skatepark.

"Questo progetto - spiega l'Assessore allo Sport Mirco Frega - vuol dar seguito alle iniziative sportive intraprese dall’Ente comunale già nelle annualità precedenti e che hanno visto protagonisti numerosi giovani del territorio. E' infatti fondamentale per questa Amministrazione comunale creare nuove opportunità di aggregazione, socializzazione e partecipazione, soprattutto là dove si rilevano situazioni di disagio economico e sociale. Anche per questo nuovo progetto il fine è promuovere lo sviluppo di relazioni e reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio, per far riscoprire il senso di appartenenza alla comunità, ma soprattutto per favorire il benessere fisico e psicologico dei soggetti più fragili, attraverso percorsi di inclusione sociale".