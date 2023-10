"Educare alla legalità": a Cervia un incontro dedicato a studenti e docenti

La Polizia Locale di Cervia in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cervia” Maria Goia” organizza un incontro sul tema “Educare alla legalità. Strumenti di ricerca e azione per aiutare i ragazzi a leggere attraverso la cultura il contesto in cui vivono”. Il convegno si terrà mercoledì 25 ottobre alle ore 9.00 presso il Teatro Comunale di Cervia.

Tra gli ospiti, Franco Prina docente di sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso l’Università di Torino; Don Giorgio de Checchi sacerdote della diocesi di Padova, membro del collegio dei Garanti di Libera; Sara Sternini e Luca Balducci del Servizio Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Ravenna e coordinatori del progetto Unità di strada del territorio di Ravenna e Cervia.

L’incontro si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ai docenti e agli educatori, attraverso gli interventi di figure che osservano da vicino il mondo dei giovani e dei mutamenti sociali che li coinvolgono, ragionando su come coinvolgerli, per poi concedere loro la possibilità di scelta consapevole e responsabile. Un’analisi per fare i modo che i ragazzi siano pienamente coscienti dei propri diritti e dei propri doveri e allo stesso tempo, consapevoli e attivi nei diversi ambiti della società civile.

Il convegno è promosso dal Comune di Cervia con il contributo della Regione Emilia-Romagna. I due enti dialogano da sempre con il mondo della scuola per offrire ai giovani esperienze e percorsi didattici condivisi con l'obiettivo didiffondere il senso di appartenenza allaComunità ed il rispetto delle regole diconvivenza civile. Il convegno è finanziato grazie alla Legge Regionale 18/2016.