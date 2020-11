Educatore del pre-scuola positivo al Covid: tampone per gli alunni

A seguito di identificazione di un caso di Covid-19 in un educatore del pre-scuola della scuola primaria Quadri di Massa Lombarda, il Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell'Ausl ha disposto il tampone nasofaringeo per tutti gli alunni presenti nel servizio il giorno venerdì 30 ottobre. Poiché é stato considerato dall’Asl “contatto occasionale”, non è stata prescritta quarantena o sospensione dalla frequenza scolastica. Unica raccomandazione: utilizzo della mascherina anche nelle situazioni statiche, insieme all’igiene frequente delle mani e al distanziamento fisico. Ulteriori eventuali misure potrebbero essere adottate sulla base dei risultati emersi dai tamponi conoscitivi.