Quali sono le scuole della provincia che preparano al meglio all'Università o al lavoro? La classifica di Eduscopio

L'Istituto tecnico industriale Luigi Bucci di Faenza resta al primo posto per opportunità di lavoro al termine del percorso di studi, con un tempo di attesa medio di meno di due mesi per il primo contratto dopo il diploma, mentre il liceo scientifico Torricelli-Ballardini di Faenza si conferma al top per rendimento universitario.

E' quanto emerge dai dati provinciali dello studio "Eduscopio 2022-2023" raccolti dalla Fondazione Agnelli che, come ogni anno, ha pubblicato la classifica annuale dei migliori istituti superiori italiani che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Il rapporto Eduscopio viene realizzato in base alle performance universitarie dei diplomati (numero di esami e media dei voti al primo anno). Per gli istituti tecnici e per i professionali esiste anche una seconda classifica, basata sugli sbocchi lavorativi: tasso di occupazione e coerenza fra studi fatti e lavoro trovato. Nello specifico, vengono messe a confronto le scuole in un raggio di 30 chilometri e a ciascuna viene assegnato un indice chiamato Fga, calcolato con due parametri a cui viene dato identico peso: la media dei voti agli esami universitari e la percentuale di esami superati.

Licei

Classico - "Ribaltone" nella classifica dei licei classici, che l'anno scorso vedeva in testa il Torricelli-Ballardini di Faenza seguito dal Dante Alighieri di Ravenna e, infine, il Gregorio-Ricci Curbastro di Lugo. Quest'anno è proprio l'istituto lughese a piazzarsi al primo posto, con un indice Fga di 82.91. Segue il Torricelli-Ballardini con 80.34 e chiude l'Alighieri con 78.08.

Scientifico - Il migliore della provincia anche per il 2022 resta il Torricelli-Ballardini di Faenza (86.12); al secondo posto sale il Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (83.48), infine l'Oriani di Ravenna (81.47).

Scientifico scienze applicate - Classifica invariata: in testa resta l'Oriani di Ravenna (85.62), poi il Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (84.3) e infine il Torricelli-Ballardini di Faenza (77.15).

Scienze Umane - Il Torricelli-Ballardini di Faenza si conferma al primo posto (61.25), sale il Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (58.68) mentre scende l'Alighieri di Ravenna (55.5).

Linguistico - Il Gregorio Ricci Curbastro di Lugo resta in testa (72.11), seguito anche quest'anno dal Torricelli-Ballardini di Faenza (71.11), mentre l'Alighieri si conferma terzo con un punteggio di 66.46.

Istituti tecnici

Tecnico-Economico - Classifica invariata: anche quest'anno in prima posizione si piazza l'Oriani di Faenza, con un Fga di 61.97. Segue il Giuseppe Ginanni di Ravenna (56.04) e il Giuseppe Compagnoni di Lugo (54.83).

Tecnico-Tecnologico - Quest'anno l'Alfredo Oriani di Faenza sale di due posizioni e si piazza primo in classifica, con un Fga di 69.28. Secondo il Nullo Baldini di Ravenna (68.38), seguito dal Morigia-Perdisa di Ravenna (64.96). Poi c'è il Luigi Bucci di Faenza (60.06) e il Giuseppe Compagnoni di Lugo (56.96).

Professionali

Servizi - Il Tonino Guerra di Cervia anche quest'anno sbanca tutti: il 73,77% degli studenti che non si immatricolano all'Università trova lavoro entro due anni dal diploma (il cosiddetto indice di occupazione). A lunga distanza troviamo poi il Persolino-Strocchi di Faenza (con un indice di occupazione del 62.32%), sale l'Ernesto Stoppa di Lugo (60,74%), scende di una posizione l'Olivetti-Callegari di Ravenna (il 56,64%) e infine l'Ugo Foscolo di Faenza (dati non disponibili perché per questo indirizzo di studi la scuola ha meno di dieci diplomati all’anno).

Industria e artigianato - Anche quest'anno si conferma al top il Luigi Bucci di Faenza: l'85,22% degli studenti che non si immatricolano all'Università trova lavoro entro due anni dal diploma. Segue l'Olivetti-Callegari di Ravenna, che sale al secondo posto (81,1%), mentre scende l'Eustacchio Manfredi di Lugo (78,25%).