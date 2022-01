Elena si commuove a Masterchef e fa sorridere i giudici: "Sono in menopausa!"

Puntata difficile quella andata in onda giovedì sera per Elena Morlacchi, la 55enne di Lido Adriano tra i partecipanti dell'11esima stagione di Masterchef Italia. Nella prima sfida gli aspiranti chef si sono sfidati nella 'Golden mistery box' a colpi di salse particolari provenienti da tutto il mondo. Qui Elena sceglie la 'jäger sauce' ispirandosi ai suoi anni vissuti in Germania, abbinandola a delle costine d'agnello. Il piatto colpisce i giudici, ma non abbastanza da farla salire in balconata.

Si va così all''Invention test', dove alla ravennate capita la pajata romana. Anche questo piatto non convince appieno i tre giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, con Barbieri che le suggerisce di 'venire un po' più in Emilia e stare un po' meno in Romagna'. E' la volta dello 'Skill test', e anche questa volta con il suo risotto di montagna Elena non riesce a salire in balconata.

Stessa sorte per il piatto 'Vola', un petto d'anatra laccato al miele, che la 55enne presenta ai giudici cantando l'omonima canzone di Lorella Cuccarini e 'confessando', tra le lacrime, di essere in menopausa, scatenando l'applauso di compagni e chef. Ma ecco il dulcis in fundo, letteralmente: con l'ultima chance, la crostata 'Le api nel piatto', Elena si salva sul dolce e vola verso la prossima puntata. Gli eliminati della puntata sono Andrealetizia e Rita.