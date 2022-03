Benzina in calo, ecco dove farla sotto ai due euro al litro: l'elenco dei distributori ravennati

E' scattata la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti decisi in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana che contengono le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e sociali del conflitto in Ucraina. Per effetto di questo taglio, stanno diminuendo i prezzi dei carburanti ai distributori.

In molti distributori ravennati i prezzi sono già segnalati in diminuzione, ma quasi da nessuna parte la discesa è in picchiata come sarebbe naturale conseguenza dopo il taglio via decreto legge di 25 centesimi al litro, nonostante siano passati ormai 5 giorni da venerdì, dal Consiglio dei ministri che ha varato il provvedimento. I benzinai avevano messo in chiaro che ci sarebbe voluto del tempo prima di vedere lo sconto alla pompa di benzina. Ma vediamo i prezzi più bassi della zona, segnalando quelli che sono già sotto ai 2 euro al litro.

I distributori più economici della zona

BENZINA - Stando ai prezzi riportati dall'Osservaprezzi carburante (aggiornati a mercoledì mattina o, in certi casi, al tardo pomeriggio di martedì), nel ravennate il distributore più economico per la benzina risulta essere l'Esso in via Dismano 118 (1,694 euro al litro). Segue il Q8 di via Naviglio 22 (1,754 euro al litro) e il Q8 di via Faentina a Fornace Zarattini (1,764 euro al litro). Sotto ai due euro anche all'Esso sulla Romea direzione Bologna km 1,915 (1,769 euro al litro), da Natali Gino sulla Romea al km 0 (1,769 euro al litro), ai tre Eni di via Faentina 163, di viale Europa 21 e di via Destra Canale Molinetto 179 (1,774 euro al litro). Stesso presso al Robgas di Marina di Ravenna, al Q8 di via Faentina 110, al Tap di viale Europa 91 e al Tamoil di via Rubicone-angolo via Panfilia.

Sale leggermente ai distributori Eni: costa 1,779 euro al litro in quelli di via Romea Nord 102, via Trieste 290, via Faentina 19, sulla E45 al km 268+248, in via Ravegnana 329 e in viale Europa 200. Stesso prezzo all'Avia di via Romea 17. Poco sopra i Q8 sull'Adriatica al km 155+78 lato nord e al civico 180 lato sud (1,784 euro al litro). All'Ego di viale Virgilio a Lido Adriano per un litro di benzina servono 1,793 euro al litro, mentre da Landi Gabriele al km 161+153 direzione Cervia sull'Adriatica ne servono 1,794. Segue l'Europam di via Classicana 225 (1,797 euro al litro), l'Ego di via Romea sud 68 e quello di via Baiona 18 (1,798 euro al litro).

Al Cpb energia italiana sull'Adriatica al km 629 costa 1,799 euro al litro, mentre sale a 1,806 all'Esso di via delle Industrie 49 e a quello di via Trieste 81. Sotto ai due euro anche l'Esso di via Ravegnana 323 (1,819 euro al litro), il distributore di via Bussato 20 (1,824 euro al litro), stesso prezzo in quello di via Faentina a Fornace Zarattini e nella frazione di Mezzano.