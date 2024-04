Cosa ci fa la vincitrice di MasterChef chiusa in un frigorifero in centro a Ravenna? VIDEO

L'amicizia "speciale" tra Niccolò Califano, il giovane medico ravennate che ha partecipato all'ultima edizione di MasterChef, e la vincitrice Eleonora Riso sembra continuare anche a distanza di mesi dalle riprese del programma televisivo. I n tanti pensano che tra i due sia nato qualcosa di più: i giovani aspiranti chef, però, sui social hanno sempre scherzato senza mai smentire né confermare nulla.

Fatto sta che la toscana Eleonora nei giorni scorsi ha nuovamente fatto visita a Niccolò nella sua Ravenna. Sui social i due hanno pubblicato diverse storie mentre passeggiano per il centro storico, arrivando al parcheggio Giustiniano. Qui Eleonora entra in un frigorifero dal quale sembra non riuscire più a uscire, con Niccolò che la aiuta tra le risate sotto lo sguardo dei passanti, dando vita a un divertente siparietto. E gli utenti dei social confermano di apprezzare la coppia: "Vi siete proprio trovati voi due", scrive qualcuno. "Così sconnessi e connessi allo stesso tempo".