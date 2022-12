Eletta la nuova segreteria dei pensionati Cisl Romagna

Il Consiglio generale dei Pensionati Cisl Romagna, riunitosi a Palazzo Ghini, ha eletto i nuovi segretari che affiancheranno il Segretario generale Maria Antonietta Aloisi. Gli attuali segretari Alessandro Zanotti e Difino Giuseppe sono infatti decaduti dal loro incarico per motivi statutari. Alessandro Zanotti ha raggiunto l’età massima prevista dallo Statuto, mentre Difino Giuseppe è stato da poco eletto nella Segreteria dei Pensionati Cisl Emilia Romagna.

“Con Alessandro e Giuseppe - afferma il Segretario generale Maria Antonietta Aloisi - abbiamo lavorato molto bene, collaborando per migliorare la nostra categoria, in modo da essere sempre più vicini ai nostri iscritti. A loro va il mio più grande ringraziamento, per essersi impegnati con passione e grande dedizione per il bene dell’organizzazione”. Per Alessandro Zanotti non sarà un vero e proprio addio, resterà infatti a far parte dello staff della nuova Segreteria, sempre con l’incarico di amministrazione del bilancio vista la sua importante esperienza nel campo.

Sono stati così eletti Antonino Parrinello e Tremamunno Alessandro, già responsabili rispettivamente del distretto di Lugo e di Ravenna. “La loro esperienza maturata all’interno dell’Organizzazione Cisl in questi anni - sottolinea Aloisi - sia prima come lavoratori che dopo la pensione anche all’interno della nostra categoria, saranno certamente di stimolo per la nuova segreteria che si è formata, per portare a termine i progetti avviati e strutturarne di nuovi”.

Antonino Parrinello, dopo aver operato come attivo nel pubblico impiego con incarico della tutela del patrimonio pubblico, lotta allo spreco di risorse pubbliche nonché lotta all’evasione fiscale nel 2012, una volta andato in pensione si è iscritto alla FNP Cisl di Lugo, iniziando con l’accoglienza e l’ascolto degli iscritti. Nel 2013 ha frequentato il corso lungo di formazione Cisl per nuovi Dirigenti sindacali e dal 2018 è stato nominato Coordinatore FNP - Cisl del Distretto di Lugo.

Alessandro Tremamunno, è iscritto alla Cisl dal 1988. Da subito è diventato attivista sindacale e poi eletto Rsu in Versalis dell’allora Flerica Cisl (categoria dei chimici, ora Femca Cisl) e poi distaccato sindacale con il ruolo di coordinatore delle RSU Femca Cisl di Versalis. In pensione dal 2018 si è da subito impegnato nella categoria dei pensionati Cisl, diventando nel 2019 Coordinatore del Distretto di Ravenna.