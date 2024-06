Seggi aperti per le elezioni europee e amministrative: i dati dell'affluenza alle 12

Seggi aperti fino alle 23 per l'election day nei comuni del Ravennate chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Ma si vota anche per il rinnovo dell’Europarlamento: l'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. L'Emilia-Romagna si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati.

In provincia di Ravenna l'affluenza per le europee alle ore 12 di domenica è del 32,94%, quella per le comunali del 36,8%. Alle 23 di sabato quella per le europee era del 18,67%, quella per le comunali del 21,56%.

L'affluenza per le amministrative

Esaminando comune per comune l'affluenza per le amministrative, ad Alfonsine il 38,39% degli aventi diritto, a Bagnacavallo il 36,21%, a Brisighella il 38,71%, a Casola Valsenio il 41,43%, a Castel Bolognese il 35,79%, a Cervia il 36,74%, a Conselice il 37,51%, a Cotignola il 32,43%, a Fusignano il 37,2%, a Lugo il 37,13%, a Massa Lombarda il 34,13%, a Russi il 35,87%, a Sant'Agata sul Santerno il 41,88%, a Solarolo il 39,74%.

L'affluenza per le europee

Esaminando comune per comune l'affluenza per le europee, a Ravenna ha votato il 29,61% degli aventi diritto, ad Alfonsine il 38,96%, a Bagnacavallo il 36,76%, a Bagnara di Romagna il 29,34%, a Brisighella il 39,51%, a Casola Valsenio il 40,37%, a Castel Bolognese il 36,35%, a Cervia il 37,39%, a Conselice il 38,24%, a Cotignola il 33,55%, a Faenza il 29,79%, a Fusignano il 37,38%, a Lugo il 37,78%, a Massa Lombarda il 35,07%, a Riolo Terme il 29,98%, a Russi il 36,41%, a Sant'Agata sul Santerno il 42,75%, a Solarolo il 40,28%.

Domenica alle urne

C'è tempo per votare anche domenica dalle 7 alle 23. Gli elettori dovranno recarsi ai seggi indicati sulla propria tessera elettorale, muniti di un documento d’identità valido e della stessa tessera elettorale. Le operazioni di scrutinio per le elezioni europee inizieranno domenica alle 23, quelle per le comunali lunedì alle 14.