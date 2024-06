Elezioni europee e comunali, l'affluenza alle 19: al voto un ravennate su due

Seggi aperti ancora per qualche ora - fino alle 23 di domenica - per l'election day nei comuni del Ravennate chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Ma si vota anche per il rinnovo dell’Europarlamento: l'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. L'Emilia-Romagna si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati.

In provincia di Ravenna l'affluenza per le europee alle ore 19 di domenica è del 49,48%, quella per le comunali del 53,96%. Alle 23 di sabato quella per le europee era del 18,67%, quella per le comunali del 21,56%. Alle 12 di domenica quella per le europee era del 32,94%, quella per le comunali del 36,8%.

C'è tempo per votare fino alle 23. Gli elettori dovranno recarsi ai seggi indicati sulla propria tessera elettorale, muniti di un documento d’identità valido e della stessa tessera elettorale. Le operazioni di scrutinio per le elezioni europee inizieranno domenica alle 23, quelle per le comunali lunedì alle 14. Dalle 23 inizierà lo spoglio in diretta, RavennaToday lo seguirà minuto per minuto.

L'affluenza per le amministrative

Esaminando comune per comune l'affluenza per le amministrative, ad Alfonsine il 53,96% degli aventi diritto, a Bagnacavallo il 53,45%, a Brisighella il 55,33%, a Casola Valsenio il 60,85% (qui c'è un solo candidato sindaco, per cui serviva raggiungere il quorum del 50% degli aventi diritto al voto), a Castel Bolognese il 54,44%, a Cervia il 54,65%, a Conselice il 52,64%, a Cotignola il 48,23% (che non ha ancora raggiunto il quorum del 50%, anche qui un solo candidato sindaco), a Fusignano il 53,53%, a Lugo il 54,83%, a Massa Lombarda il 50,24%, a Russi il 53,22%, a Sant'Agata sul Santerno il 58,83%, a Solarolo il 57,98%.

L'affluenza per le europee

Esaminando comune per comune l'affluenza per le europee, a Ravenna ha votato il 45,12% degli aventi diritto, ad Alfonsine il 54,97%, a Bagnacavallo il 54,24%, a Bagnara di Romagna il 46,98%, a Brisighella il 56,47%, a Casola Valsenio il 59,29%, a Castel Bolognese il 55,28%, a Cervia il 55,62%, a Conselice il 53,67%, a Cotignola il 50,07%, a Faenza il 46,67%, a Fusignano il 54,41%, a Lugo il 55,82%, a Massa Lombarda il 51,64%, a Riolo Terme il 44,87%, a Russi il 54,03%, a Sant'Agata sul Santerno il 60,09%, a Solarolo il 58,78%