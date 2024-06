Primo giorno di elezioni, seggi chiusi: le percentuali di affluenza

Si sono aperte alle 15 di sabato le urne per l'election day nei comuni del Ravennate chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in consiglio comunale. Ma si vota anche per il rinnovo dell’Europarlamento: l'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. L'Emilia-Romagna si trova nella circoscrizione Nord-Est, che elegge 15 eurodeputati.

In provincia di Ravenna l'affluenza per le europee alle ore 23 di sabato è del 18,67%, quella per le comunali del 21,56%. C'è tempo per votare anche domenica dalle 7 alle 23. Gli elettori dovranno recarsi ai seggi indicati sulla propria tessera elettorale, muniti di un documento d’identità valido e della stessa tessera elettorale. Le operazioni di scrutinio per le elezioni europee inizieranno domenica alle 23, quelle per le comunali lunedì alle 14.