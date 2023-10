Elezioni 2024, online le iscrizioni agli albi di presidenti e scrutatori di seggio

In queste settimane è possibile richiedere l’iscrizione agli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. Le domande si presentano direttamente online, dalle schede di servizio che si trovano sul sito del Comune di Bagnacavallo oppure dal portale servizionline.labassaromagna.it. La domanda d’iscrizione all’albo degli scrutatori può essere presentata entro fine novembre, mentre quella per l’albo dei presidenti di seggio scade il 31 ottobre.

I requisiti sono l’essere elettore del Comune, aver assolto gli obblighi scolastici nel caso degli scrutatori e avere il diploma nel caso dei presidenti, e non essere in particolari condizioni previste dalla legge. Tra queste, ad esempio, vi sono i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste, delle forze armate ma anche medici, ufficiali sanitari e segretari comunali.

Per coloro che sono iscritti ma che non intendono più essere chiamati alla funzione, è possibile presentare sempre attraverso un servizio online la domanda di cancellazione. Nel 2024 è in programma un’importante tornata elettorale con le elezioni europee e quelle amministrative. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio elettorale allo 0545 280882.