Elezioni 2024, seggi aperti anche al sabato e la possibile 'apertura' al terzo mandato

Emergono le prime novità in vista delle elezioni del 2024. Una tornata elettorale che prevede Europee, regionali come nel caso dell’Emilia Romagna e in contemporanea le amministrative per quei comuni che saranno chiamati a rinnovare sindaco e consiglio. Per le elezioni, le date utili per il voto sarebbero quelle di sabato 8, dalle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Lo prevede la bozza del decreto, visionata da LaPresse, che sarà martedì all'attenzione del Consiglio dei ministri. Gli stessi giorni si applicheranno nel caso di un contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e del primo turno delle comunali.

In caso di Election day, lo scrutinio inizierà alle 23 di domenica con le europee, per proseguire, dalle 14 di lunedì 10 giugno con le altre consultazioni. "Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione - si legge nella bozza - si procede alle operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali".

Emerge inoltre come sarebbero candidabili per il terzo mandato i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti. In particolare, nelle "disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale", si legge: "All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: 'Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti'".