Elezioni a Lugo, Ranalli saluta la città dopo 10 anni da sindaco: "Impossibile trattenere l'emozione"

"10 anni con te". È sintetizzato in una dichiarazione d'amore per Lugo il titolo dell'appuntamento con cui il sindaco Davide Ranalli saluta la città al termine di dieci anni di amministrazione. Venerdì 5 aprile alle 18, nella sala polivalente del centro sociale Il Tondo, il sindaco invita i cittadini per un momento che vuole essere, nelle sue intenzioni, non rituale: in primo piano il racconto del cambiamento di Lugo in questo lungo periodo, le scelte compiute, i fatti, i cantieri e una visione di città che abbraccia il centro e le frazioni. Presenti anche le sindache Isabella Conti di San Lazzaro di Savena e Alice Parma di Santarcangelo di Romagna, che come Ranalli hanno vissuto questi dieci anni di amministrazione.

"I due mandati, dal 2014 al 2024, e in particolare il secondo, sono stati caratterizzati da crisi imprevedibili come il Covid, gli aumenti energetici e delle materie prime fino alla tragica alluvione del 2023 - spiega Ranalli - Avvenimenti che sicuramente hanno portato a riorientare le scelte prese, senza cambiare la visione originaria, quella di una città che si trasforma, con milioni di euro di investimenti in opera e conti in salute. La riduzione del debito operata in questi anni come precisa scelta di bilancio è stata infatti considerevole. Oggi ogni lughese ha un debito pro capite più che dimezzato rispetto al 2014. Nei grandi cambiamenti va annoverata la scelta di accompagnare, con un ruolo da protagonista che l'Amministrazione Comunale ha giocato, la nascita del corso di laurea professionalizzante in Meccatronica. Un tassello importante nella formazione dei giovani che possono trovare una risposta nel territorio".

"Un momento che, anche se di fatto è un saluto alla città e a tutti i lughesi, vuole guardare al futuro - conclude il sindaco -. Per questo ho invitato due colleghe, due amiche, che sanno bene cosa hanno rappresentato questi dieci anni. Parleremo anche della ricostruzione dopo l'alluvione; non sarà possibile abbandonarsi alla nostalgia, perché il nostro compito è amministrare fino all'ultimo giorno. Ma l'emozione, quella sì, sarà impossibile da trattenere".