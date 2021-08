Elezioni amministrative: il termine d'iscrizione alle liste elettorali aggiunte per i cittadini Ue

Per esercitare il loro diritto di voto, i cittadini dell’Unione europea residenti a Ravenna dovranno fare richiesta entro il 24 agosto

I cittadini dell’Unione europea residenti a Ravenna che intendono iscriversi nelle liste elettorali aggiunte per esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre devono fare richiesta entro martedì 24 agosto compilando un apposito modulo (scaricabile anche dal sito del Comune di Ravenna) che dovrà poi essere trasmesso all'ufficio Elettorale allegando un documento di identità. Esclusivamente per la ricezione di tali domande l'ufficio Elettorale del Comune di Ravenna (viale Berlinguer 54) osserverà un turno di apertura straordinario nella giornata di domenica 22 agosto dalle 8 alle 14.30. Tutte le informazioni e il modulo sul sito del Comune di Ravenna.