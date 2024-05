Elezioni europee e amministrative: cosa fare se la tessera elettorale è piena o smarrita

In vista dell’appuntamento alle urne per le consultazioni europee ed amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024, si invitano gli elettori sin da ora a verificare se siano in possesso della tessera elettorale al fine di rivolgersi tempestivamente all’ufficio elettorale per il ritiro della nuova tessera o rilascio del duplicato evitando affollamenti nei giorni a ridosso delle date della votazione e per poter usufruire di un servizio più rapido e funzionale.

La tessera elettorale è il documento ufficiale che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza e che dovrà essere esibita al Presidente di seggio unitamente ad un valido documento d’identità. Nella tessera elettorale sono riportati i dati dell’elettore, l’indirizzo e il numero della sezione dove occorre recarsi per votare. Qualora l’elettore sia già in possesso della tessera elettorale, è necessario che questi verifichi che la tessera stessa non abbia già esaurito al suo interno tutti i 18 spazi per i timbri della certificazione del voto.

Se la tessera non presenta più alcun spazio disponibile occorre recarsi personalmente all’Ufficio elettorale per chiederne una nuova, esibendo la tessera esaurita e un valido documento d’identità. In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera, è necessario chiederne un duplicato rivolgendosi all'Ufficio Elettorale; in caso di deterioramento occorre consegnare la tessera non più utilizzabile, in caso di furto o smarrimento occorre compilare e sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sostituisce la denuncia ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato. Chi ha necessità di richiedere una nuova tessera per un familiare o un conoscente dovrà presentarsi all'Ufficio munito di proprio documento di identità, di quello dell’interessato e di una delega scritta e firmata dal delegante.

Per il ritiro delle tessere elettorali nel Comune di Cervia rivolgersi all’Ufficio Elettorale sito in Via Adeodato Ressi, nr. 6 Cervia agli sportelli al piano terra, con accesso libero che fino a domenica 9 giugno 2024 garantirà aperture straordinarie al pubblico nelle seguenti giornate e fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, giovedì anche dalle 15 alle 17, sabato dalle 9 alle 12. Inoltre, da lunedì 3 a domenica 9 giugno gli orari saranno estesi: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.30, venerdì dalle 8.30 alle 18, e nei giorni delle elezioni sabato dalle 8,30 alle 23, domenica dalle 7 alle 23.