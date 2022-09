Elezioni, l'affluenza definitiva segna un -7% in provincia. Emilia Romagna prima fra le regioni

Arrivano i dati definitivi sull'affluenza alle urne per le elezioni politiche del 25 settembre. Alla chiusura dei seggi, alle 23 di domenica, in Italia ha votato il 63,91% degli aventi diritto. In Emilia Romagna si registra l'affluenza più alta fra le regioni: 71,97%. In molti avevano infatti testimoniato di lunghe code per votare già nel corso della mattinata di domenica, segnale di una robusta partecipazione al voto in Emilia-Romagna. Un dato comunque molto inferiore rispetto al precedente del 2018, quando si era recato alle urne il 78,31% degli elettori emiliano romagnoli.

Alle 12 in Italia avevano votato il 19,21% degli aventi diritto, in Emilia-Romagna il dato è salito al 23,46%. Alle 19 nella provincia di Ravenna c'era stato però un rallentamento: avevano votato, infatti, il 59,76% degli aventi diritto contro il 66,67% dell'analoga rilevazione delle elezioni 2018, con un vistoso calo di quasi 7 punti percentuali. Il dato definitvo per la nostra provincia è il 72%, appena sopra alla media regionale, risultato molto lontano però dal 79,21% del 2018.

Nel comune di Ravenna alle 23 ha votato il 71,09% dei votanti contro il dato precedente del 78,43%. A Faenza il 73,47% contro il 79,23%. Nel territorio della provincia l'affluenza più alta è stata riportata nel comune di Bagnara di Romagna con il 76,60%, comunque in calo rispetto al 82,44% di quattro anni fa. Il dato più basso di affluenza in tutta la provincia riguarda invece il Comune di Conselice, dove ha botato il 69,04% degli aventi diritto.