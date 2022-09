Elezioni politiche 2022, come ottenere il duplicato della tessera elettorale

Domenica 25 settembre, per essere ammessi al voto per l’elezione di Camera e Senato, gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante. Si consiglia di verificare in tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto. In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione, deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il cittadino deve richiedere un duplicato al Comune.

Numerose le sedi e le giornate nelle quali si può ottenere il duplicato della tessera elettorale oltre allo Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe). Infatti sono aperti anche gli uffici comunali di via Massimo D’Azeglio 2, piano terra, con uno spazio straordinariamente aperto sabato 24 settembre dalle 8 alle 14 e domenica 25 settembre dalle 8 alle 20. Ci si può recare anche negli uffici decentrati di via Maggiore 120 e via Aquileia 13 rimarranno aperti al pubblico in entrambe le giornate dalle 8 alle 14.