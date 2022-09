LA DIRETTA - Elezioni politiche 2022, lo spoglio minuto per minuto: i risultati a Ravenna e provincia

Urne chiuse. I cittadini italiani sono stati chiamati al voto domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; due assemblee che per la prima volta si presenteranno in numeri ridotti per effetto della riforma costituzionale recante la riduzione dei parlamentari: 400 membri la Camera dei Deputati e 200 il Senato. Altra novità è stata la rimozione del limite di età di 25 anni per il voto al Senato: tutti i cittadini maggiorenni hanno potuto votare sia per la Camera che per il Senato.

In regione - in testa per l'affluenza - erano chiamati alle urne tre milioni e 328mila cittadini. Hanno votato in 4.529 seggi per eleggere 43 parlamentari, 29 alla Camera e 14 al Senato. Gli aventi diritto al voto nel Comune di Ravenna sono 120.156 (57.779 maschi e 62.377 femmine), senza contare chi vota all'estero per corrispondenza.

Ore 00:30 - Seconda proiezione SWG: "Partito Democratico al minimo storico: 18,3%" (Senato copertura 19%)

Centrodestra 43,8%

Centrosinistra 25,8%

Movimento 5 Stelle 16,6%

Azione-Italia Viva 7,8%

Italexit 1,6%

Unione Popolare 1,4%

Fratelli d'Italia 26%

Lega 8,7%

Forza Italia 8,2%

Noi moderati 0,9%

Pd 18,3%

Alleanza Verdi Sinistra 3,7%

+Europa 3,1%

Impegno Civico 0,7%

Ore 00.25 - Il Terzo Polo esulta

Maria Elena Boschi di Italia Viva per il Terzo Polo commenta: "I nostri primi dati veri dai rappresentanti di lista in alcuni seggi sono molto positivi: ci sono seggi al 15-35% a Milano, 15-20% a Firenze, dove Renzi era capolista. Gli sconfitti sono Letta e Salvini".

Ore 00.18 Senato, Collegio plurinominale Emilia Romagna - P02: 11 sezioni scrutinate su 2.636

La coalizione di centrodestra è al 51,74%, mentre il centrosinistra al 27,28%. Movimento 5 stelle al 6,17%, Azione-Italia Viva al 5,21%. Fratelli d'Italia è al 33,35%, il Pd al 21,75%. La Lega è al 10,62%, Forza Italia al 6,97%

Ore 00.12 - Le affluenze in Emilia-Romagna

Alle elezioni per il rinnovo del Senato alle 23 ha votato il 71,75% degli aventi diritto (307 Comuni su 330). Per la Camera, ha votato il 71,81% (dati relativi a 310 Comuni su 330).

Ore 00.11 - Le affluenze in Italia

Alle elezioni per il rinnovo del Senato alle 23 ha votato il 63,98% degli aventi diritto (7.395 Comuni su 7.904). Per la Camera, ha votato il 64,04% (dati relativi a 7.480 Comuni su 7.904).

Ore 00.10 - TUTTE LE AFFLUENZE DEFINITIVE COMUNE PER COMUNE

Ravenna 71,33% (era il 78,37% nel 2018)

Alfonsine 71,95% (era l'80,79% nel 2018)

Bagnacavallo 73,94% (era l'81,31% nel 2018)

Bagnara di Romagna 76,6% (era l'82,2% nel 2018)

Brisighella 71,14% (era il 78,59% nel 2018)

Casola Valsenio 73,64% (era il 79,81% nel 2018)

Castel Bolognese 73,6% (era l'80,93% nel 2018)

Cervia 70,92% (era il 79,47% nel 2018)

Conselice 69,07% (era il 78,14% nel 2018)

Cotignola 73,64% (era l'82,09% nel 2018)

Faenza 73,47% (era il 79,31% nel 2018)

Fusignano 71,82% (era il 77,95% nel 2018)

Lugo 73,25% (era il 79,92% nel 2018)

Massa Lombarda 70,18% (era il 77,69% nel 2018)

Riolo Terme 73,78% (era l'82,36% nel 2018)

Russi 72,95% (era l'80,44% nel 2018)

Sant'Agata sul Santerno 72,52% (era il 79,01% nel 2018)

Solarolo 72,78% (era l'80,43% nel 2018)

Ore 00.09 - L'affluenza definitiva in provincia di Ravenna

In provincia di Ravenna ha votato il 72,09% degli aventi diritto al voto, contro il 79,22% del 2018: più di 7 punti percentuali in meno

Ore 00.08 - L'affluenza a Ravenna

A Ravenna ha votato il 71,33% degli aventi diritto.

Ore 00.07 - L'affluenza a Lugo

A Lugo ha votato il 73,25% degli aventi diritto.

Ore 23.52 - Senato, 9 sezioni scrutinate su 4529 in Emilia-Romagna

La coalizione di centrodestra è al 51,06%, mentre il centrosinistra al 28,72%. M5S all'8,92%, Azione-Italia Viva al 6,06%. Si tratta di un dato ancora non indicativo.

Ore 23.39 - L'affluenza a Faenza

A Faenza ha votato il 73,47% degli aventi diritto.

Ore 23.38 - I primi exit poll Opinio Rai per il Senato

Centro destra 41%-45%

Centro sinistra 25,5% 29,5%

M5s 13,5-17,5%

Lega 8,5-12,5%

Terzo Polo 6,5-8,5%

FI 6-8%

Italexit 0,5-2,5 %

Altre forze 4,0-6,0%

Al Senato in base ai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai la stima dei seggi, con una copertura del campione dell'80%, alle 23.00 indica per il centro destra una forchetta tra 111 e 131, per ii centro sinistra tra 33 e 53, per il M5S tra 14 e 34. Azione e Italia viva sono stimati tra i 4 e i 12 seggi, Italexit zero seggi, altre forze tra 3 e 5.

Ore 23.34 - L'affluenza a Castel Bolognese

A Castel Bolognese ha votato il 73,6% degli aventi diritto.

Ore 23.31 - L'affluenza a Cervia

A Cervia ha votato il 70,92% degli aventi diritto.

Ore 23.30 - L'affluenza a Riolo Terme

A Riolo Terme ha votato il 73,78% degli aventi diritto.

Ore 23.28 - L'affluenza a Cotignola

A Cotignola ha votato il 73,64% degli aventi diritto.

Ore 23.27 - L'affluenza a Bagnacavallo

A Bagnacavallo ha votato il 73,94% degli aventi diritto.

Ore 23.17 - L'affluenza a Conselice, Massa Lombarda e Russi

A Conselice ha votato il 69,07% degli aventi diritto, a Massa Lombarda il 70,18%, a Russi il 72,95%.

Ore 23.11 - Primi dati sulle affluenze definitive

Ad Alfonsine ha votato il 71.95% degli aventi diritto, a Bagnara di Romagna il 76,6%, a Brisighella il 71,14%, a Casola Valsenio il 73,64%, a Fusignano il 71,82%, a Sant'Agata sul Santerno il 72,52%, a Solarolo il 72,78%.

Ore 23.07 - Exit Poll stima seggi coalizioni e principali liste non coalizzate per il Senato (fonte Rai)

Al centrodestra andrebbero tra 111 e 131 seggi, al centrosinistra tra 33 e 53 seggi, al Movimento 5 Stelle tra 14 e 34, ad Azione-Italia Viva tra 4 e 12.

Ore 23.00 - SI APRE LA DIRETTA ELETTORALE DI RAVENNATODAY

L'apertura delle urne inizia subito dopo la chiusura dei seggi al pubblico. RavennaToday segue lo spoglio locale nel territorio di Ravenna. Attesa per il dato dell'affluenza delle ore 23.