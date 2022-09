Elezioni politiche 2022: tra i faentini 155 nuovi votanti e un'elettrice di 111 anni

Per il rinnovo del Parlamento Italiano (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) si vota domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. In tutto saranno 43.852 gli elettori del Comune di Faenza chiamati alle urne, di cui 21.228 uomini e 22.624 donne. Gli elettori residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Faenza che voteranno per corrispondenza sono invece 2.038: 1.006 uomini e 1.032 donne. Non mancano alcune curiosità su questa tornata elettorale per quanto riguarda i votanti faentini. Il 25 settembre infatti voteranno per la prima volta 155 nuovi elettori: 81 uomini e 74 donne. Gli ultracentenari sono in tutto 28: 7 uomini e 21 donne. Fra loro, l’elettrice più “longeva” è nata nell’ottobre del 1910 (111 anni).

L'Ufficio Elettorale del Comune di Faenza (Piazza Rampi 2) osserverà i seguenti orari di apertura straordinaria per il rilascio delle tessere elettorali: venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 18.00; sabato 24 settembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 18.00; domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Nel sito web del Comune di Faenza si possono trovare molte altre informazioni come le sedi di seggio, le ubicazioni delle sezioni, le sedi di seggio senza barriere architettoniche, i dati delle precedenti elezioni, le modalità di richiesta del voto a domicilio e del voto assistito.