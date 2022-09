Elezioni politiche, si spostano alcune sezioni a Lugo: tutte le informazioni per votare

Il Comune di Lugo, in previsione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, ricorda agli elettori lo spostamento di alcune sezioni elettorali che coinvolge circa 12.500 persone e ha debuttato in occasione della consultazione referendaria dello scorso 12 giugno. Non si vota più alle scuole elementari Codazzi e Garibaldi e alle scuole medie Baracca e Gherardi ma si vota al Liceo Ricci Curbastro (sezioni dalla 7 alla 10 e sezione 36), all'Istituto Tecnico Marconi Compagnoni (alle sezioni dalla 1 alla 6 si sono aggiunte le sezioni 12, 13, 1, 20 e 21) e all'Istituto Professionale Stoppa (sezioni dalla 15 alla 19). Una decisione assunta dalla giunta per trovare sedi alternative alle scuole primarie e secondarie di primo grado e garantire ai relativi studenti la frequenza scolastica.

Per vedere quali sezioni sono state spostate e dove si può consultare il sito del Comune di Lugo nella sezione dedicata alle elezioni del 25 settembre. Nei mesi scorsi a tutti gli elettori interessati è arrivata una comunicazione via posta con il nuovo tagliando adesivo da apporre sulla tessera elettorale e con indicato l'indirizzo della nuova sezione. In caso di dubbi si invita a telefonare all’ufficio elettorale allo 0545 38441 o scrivere a anagrafe@comune.lugo.ra.it

Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della propria tessera elettorale e che questa non sia completa. Per questo l’Ufficio elettorale sarà aperto a piano terra della Rocca, per tutti coloro che non siano in possesso della tessera elettorale o la dovessero rinnovare, durante i normali orari di apertura dell’ufficio e, in particolare, nella giornata di venerdì 23 e sabato 24 dalle 9 alle 18 mentre domenica 25 l’apertura coinciderà con l’orario del voto, e cioè dalle 7 alle 23. La Pubblica Assistenza Città di Lugo - Odv è disponibile ad effettuare servizi gratuiti per le persone in difficoltà motoria, anziani e disabili, ai seggi elettorali. Le richieste dei cittadini si raccolgono fino alle ore 13 di venerdì 23 settembre allo 0545 900112. Per qualsiasi informazione riguardo l’esercizio del diritto di voto di domenica 25 settembre è possibile contattare l’Ufficio elettorale.