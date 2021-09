Elezioni, servizi di trasporto per elettori con difficoltà di deambulazione

In vista delle elezioni comunali in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre, sono attivi diversi servizi di trasporto per elettori con difficoltà di deambulazione

In vista delle elezioni comunali in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre, sono attivi diversi servizi di trasporto per elettori con difficoltà di deambulazione. Un apposito servizio di trasporto pubblico sarà operativo con le seguenti modalità: domenica 3 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e lunedì 4 ottobre dalle 8.30 alle 12.30. Per info e prenotazioni, telefonare direttamente all’ufficio Elettorale - referente Barbara Zanotti 0544482561.

Nei casi più gravi di impedimento fisico al voto, è possibile prenotare un trasporto gratuito in ambulanza curato dalla Pubblica Assistenza Città di Ravenna. Il servizio si svolge su prenotazione nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Prenotazioni entro le 18 di venerdì 1 ottobre: tel. 0544505050.

Limitatamente alla giornata di lunedì 4 ottobre è possibile prenotare lo stesso tipo di servizio in auto per le persone non deambulanti o con seggetta, sempre curato dalla Pubblica Assistenza Città di Ravenna, telefonando entro venerdì 1 ottobre al numero: 0544400888.

Al fine di agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori con difficoltà motorie, si comunica che presso l’Ufficio Elettorale (tel. 0544482283) è disponibile una sedia a ruote che, su richiesta degli interessati, potrà essere recapitata presso qualsiasi sede del seggio.