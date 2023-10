Elicottero si ribalta durante l'atterraggio di emergenza: due persone in ospedale, chiusa l'E45

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Ravenna, dove un elicottero militare è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in un campo nei pressi dell'aeroporto La Spreta e di via Dismano. Dalle prime informazioni pare che attorno alle 15 il velivolo, un 'AgustaWestland AW129 Mangusta' decollato da Rimini, a causa di un'avaria abbia tentato l'atterraggio di emergenza, finendo però a terra rovesciato su un fianco.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno soccorso pilota e copilota - un 40enne e un 50enne - portandoli all'ospedale Bufalini di Cesena. Nessuno dei due, fortunatamente, sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi del caso e fare luce sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco.

A seguito dell'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Ravenna, la strada statale E45 nei pressi del km 248. Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana - Mirabilandia (km 243,500). La chiusura si è resa necessaria per consentire alle forze dell’ordine la gestione dell’evento e far defluire i flussi di traffico della zona interessata dall’incidente. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le Forze per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Lunghe file anche su via Dismano.