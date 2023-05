Elicottero precipitato, aperte due inchieste. Relitto sotto sequestro

Sono due le inchieste aperte sull'elicottero precipitato ieri mattina a Belricetto di Lugo tra un campo allagato e una strada ricoperta di fango. Il mezzo fortunatamente stava volando a bassa quota per controllare le linee aeree dell'alta tensione. Quattro le persone a bordo sono rimaste ferite e soccorse dai Vigili del fuoco e dal personale del 118, intervenuto con l'eliambulanza, e il personale dell'esercito.

Una delle inchieste, come riportato dai due quotidiani locali, è stata avviata dall'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile. L'altra, invece, è stata aperta dal pubblico ministero di turno Angela Scorza, che ha disposto il sequestro del relitto. Due le ipotesi di reato al vaglio: lesioni colpose e disastro aviatorio, in prima battuta contro ignoti.