Elicottero precipita nelle campagne, stava controllando le linee dell'alta tensione

E' precipitato nelle campagne di Belricetto, nel lughese, un elicottero che stava controllando le linee aeree dell'alta tensione. L'incidente si è verificato nella mattinata di sabato e, dai primi riscontri, le quattro persone a bordo sono rimaste ferite e soccorse dai vigili del fuoco e dal personale del 118, intervenuto con l'eliambulanza, e il personale dell'esercito. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Ravenna, si trattava di un elicottero privato che volava basso che stava ispezionando le linee elettriche. A bordo un equipaggio di 4 persone tutte tratte in salvo di cui, uno portato al Maggiore di Bologna, due al Bufalinini di Cesena con eliambulanza del 118 e il quarto a Ravenna in ambulanza, quest'ultimo non grave e gli altri con vari traumi ma tutti vigili.