Emergenza abitativa, Mazzoni (Sunia): “Serve un piano comunale per la casa”

Negli scorsi giorni si è svolto un incontro tra Alberto Mazzoni, Sunia Ravenna, Spi Cgil e l’assessora ai Servizi alla persona del Comune di Cervia, Bianca Maria Manzi, per condividere idee e proposte sulla questione della Casa a Cervia, tema sempre più urgente anche a seguito dei tagli governativi ai fondi per il sostegno all’affitto. "Un tema che, dopo lo sblocco degli sfratti a fine pandemia e l'aumento dei costi e dell'inflazione, riguarda tante famiglie, che hanno perso la casa o rischiano di essere sfrattate perché non possono più pagare l’affitto. In questo scenario già molto pesante, si aggiunge la tendenza dei proprietari di non rinnovare i contratti di locazione a famiglie che hanno sempre pagato regolarmente, aumentando così la richiesta di affitti a fronte di un’offerta praticamente inesistente. Per queste motivazioni è indispensabile una progettualità Pubblica mirata a dare risposte abitative alle decine di sfratti a Cervia (centinaia nella provincia di Ravenna) in atto oggi", spiega il sindacato.

L’incontro è stato propositivo, con l’intento di coinvolgere tutti i soggetti interessati. Assieme ai comuni di Ravenna e Russi e al Tavolo provinciale delle Politiche abitative, si è iniziato a pensare a come attuare il programma regionale “Patto per la Casa”, per ampliare l'offerta degli alloggi in locazione a canone calmierato. Cervia ha una sua specificità legata al turismo che vede una maggioranza di affitti stagionali e pochi alloggi a disposizione. Questo ci mette nelle condizioni di cercare soluzioni innovative che devono coinvolgere tutta la città, anche gli attori economici. È necessario pensare, prima di tutto, all’emergenza abitativa e quindi cercare soluzioni veloci, a breve termine, partendo dalla riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio pubblico.

“Occorre pensare in prospettiva – commenta Alberto Mazzoni, presidente del Sunia Ravenna -, tenendo conto anche del nostro tessuto economico, associazioni di rappresentanza, fondazioni bancarie, singoli privati. Serve un Piano comunale per la Casa, anche individuando tutti gli incentivi possibili ed esercitando un’azione di controlli sulle abitazioni veramente sfitte. Bisognerà intervenire per costruire nuovi alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) e Ers (edilizia residenziale sociale), per aiutare giovani e famiglie che fanno fatica a permettersi costi di affitto troppo alti. Cervia da tempo ha investito su un progetto di co-housing, il Condominio Solidale Pantera Rosa, che ha dato risposta a molte famiglie. Questa qualità di progettazione va promossa e replicata in tutti i Comuni della nostra provincia, pensando anche all’invecchiamento della popolazione".