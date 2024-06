Emergenza affitti, inaugura Confabitare a Faenza: "Faremo incontrare proprietari e inquilini"

Venerdì è stata inaugurata la sede di Confabitare, associazione dei proprietari immobiliari, a Faenza, in Corso Matteotti 5/A. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e rappresentanti del settore immobiliare, segnando un momento significativo per la comunità locale. La cerimonia di inaugurazione ha visto il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, l’assessore al Welfare, Davide Agresti, il Presidente Nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, il CEO di Solo Affitti, Silvia Spronelli, e Dario Ligresti, Coordinatore della delegazione di Faenza, protagonisti del taglio del nastro.

Guidata da Alberto Zanni, nel ruolo di Presidente Nazionale, Confabitare è il principale punto di riferimento e interlocutore con le Autorità e le Istituzioni per affrontare tutte le questioni legate al mondo della casa e dell'abitare. La sua missione è quella di fornire ai propri associati i servizi fondamentali per la gestione delle proprietà immobiliari, offrendo assistenza legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale e in ogni altro ambito del diritto di proprietà immobiliare. Tra i suoi impegni più rilevanti vi è il confronto su tematiche quali urbanistica e gestione del traffico, l'inquinamento, le barriere architettoniche, la pressione fiscale sugli immobili e il degrado urbano.

La prima parola al Coordinatore della delegazione di Faenza, Dario Ligresti: "Questo è un giorno importante. Ringrazio il Sindaco, il Presidente di Confabitare qui presenti e i membri della giunta comunale. Confabitare è stato per noi un punto di svolta dopo un anno difficile segnato dall'alluvione. Lavoriamo come collante con le istituzioni, collaborando sul progetto dedicato alla casa".

Il Sindaco Isola ha sottolineato l'importanza di Confabitare per Faenza: "L'alluvione ha avuto un impatto enorme sul contesto abitativo della nostra città. I corpi intermedi sono essenziali per affrontare queste sfide. Ora dobbiamo agire e ringrazio tutti per la collaborazione e l'impegno”.

Alberto Zanni ha ribadito l'impegno di Confabitare: "Oggi è una giornata di festa, ma anche di assunzione di responsabilità. Vogliamo offrire assistenza a tutti i proprietari immobiliari, ma non solo: dobbiamo trovare un equilibrio tra proprietari e inquilini, garantendo case a prezzi accessibili e una giusta remunerazione per i proprietari. Dopo l'alluvione, a Faenza, ci sono ancora molti problemi da risolvere, siamo qui per portare il nostro contributo e aiutare l'amministrazione comunale a risolverli".

L’assessore Davide Agresti ha aggiunto: "La situazione abitativa a Faenza era critica già prima dell'alluvione. C’è bisogno di collaborazione fra l’amministrazione e i privati ed è già in atto un progetto sulla casa, Confabitare è parte attiva in questo progetto". Silvia Spronelli, CEO di Solo Affitti, ha concluso: "Sono molto felice di essere qui e ringrazio Dario e Maria per la loro intraprendenza. Questa partnership tra Solo Affitti e Confabitare è interessante e stiamo lavorando per estenderla a livello nazionale. Siamo orgogliosi di iniziare questa collaborazione e faccio i miei migliori auguri".