Emergenza alluvione: cambiano gli orari del centro logistico presso il centro fieristico di Faenza

Il magazzino Emergency e il magazzino food allestiti presso l'ex centro fieristico di Faenza di via Risorgimento 3, da sabato 3 giugno saranno aperti dalle ore 9 alle ore 14. Dopo le 14 non sarà possibile accedere per ritirare beni o per consegnare merci in donazione. Da lunedì 5 giugno le tessere per l'accesso al magazzino Emergency si ritirano presso lo sportello polifunzionale in piazza Rampi nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13; il giovedì dalle 14.45 alle 16.15; sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Si ricorda che se desideri donare, sono graditi in particolare prodotti per la pulizia e materiali come stivali, guanti, pale, secchi, caschetti e occhiali protettivi, stracci, ‘tira-acqua’, tute da lavoro, carriole, spazzoloni, cassette di plastica. Tra le attrezzature specialistiche si possono donare pompe di sollevamento acqua, idrovore, idropulitrici, generatori e bobcat con la pala. I beni possono essere direttamente consegnati presso il centro fieristico senza preventiva autorizzazione. Quelli non segnalati, saranno accettati solo previa verifica, da richiedere via email all’indirizzo internet: provveditorato@romagnafaentina.it