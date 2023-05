Emergenza alluvione, interventi dei Vigili del Fuoco: chiude un tratto di Adriatica a Cervia

La strada statale 16 “Adriatica” è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il chilometro 171,000 e il chilometro 173,000, a Cervia. La chiusura temporanea del tratto stradale, come concordato in sede di tavolo tecnico, è prevista fino alla 6 di lunedì, e si è resa necessaria per consentire gli interventi dei Vigili del Fuoco legati all’emergenza maltempo. Il traffico in entrambe le direzioni è deviato sulla viabilità interna del Comune di Cervia, in particolare su Via Martiri Fantini, Via Maccanetto e Viale G. di Vittorio. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.