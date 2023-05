Emergenza alluvione, raccolta fondi per il Comune di Russi

L’Amministrazione comunale di Russi ha deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere le persone e le famiglie colpite dall’alluvione. È possibile donare tramite Bonifico Bancario al Comune di Russi, con la causale “Donazione emergenza alluvione”. Iban: IT82 P 06270 13199 T20990000901 "Non siamo ancora in grado di fare una conta puntuale dei danni subiti in termini umani e materiali - spiega la sindaca, Valentina Palli -, ma da tante parti ci arrivano richieste per poter dare una mano, anche versando un contributo. Dobbiamo ripartire e subito. L'aiuto di tutti, grande o piccolo che sia, è prezioso per chi, in questo momento ha perso tutto. Grazie alla generosità di chi vorrà partecipare a questa iniziativa". Ad oggi il Comune informa inoltre che per ora non è necessario effettuare una raccolta viveri.