Emessa la terza rata della Tari a Cervia

È in consegna in questi giorni a Cervia l’avviso di pagamento della terza rata della Tari, a copertura del periodo settembre-dicembre 2020 e con scadenza 31 dicembre 2020. La Tari è la tassa che copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la sua gestione per il 2020 è stata affidata dal Comune a Hera, che emette due rate con scadenze diverse seguite da un conguaglio l’anno successivo. Come previsto per legge, il calcolo della Tari tiene conto delle superfici dichiarate o accertate e della composizione del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici forniti periodicamente dai Comuni. In questa rata sono riconosciute le riduzioni previste dalla delibera comunale per le Utenze Non Domestiche penalizzate dalla chiusura attività causa lockdown nel periodo di marzo e aprile.

Da quest’anno, il Comune di Cervia ha aderito al nuovo sistema di pagamento PagoPA che sostituisce il modello F24. Pertanto, il pagamento può avvenire utilizzando il bollettino PagoPA, allegato all’avviso di pagamento, presso un qualsiasi sportello postale e nella maggior parte degli istituti bancari, oltre che nelle ricevitorie ed ai prestatori del servizio di pagamento digitali, aderenti al servizio PagoPA che si possono trovare sul sito www.pagopa.gov.it.

Per informazioni Hera mette a disposizione un numero verde dedicato, 800.999.004, che offre risposte chiare e aggiornate relative a questo tributo, a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. In alternativa, ci si può rivolgere agli sportelli clienti di Hera sul territorio (l’elenco e gli orari di apertura sono consultabili sul sito di Hera).