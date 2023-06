'Emilia Loves Romagna', un grande evento di solidarietà per sostenere gli alluvionati

La Romagna è stata colpita e ferita e l’Emilia risponde con il cuore e la solidarietà, cosi come era accaduto esattamente al contrario dieci anni fa con la tragedia del terremoto. Venerdì 7 luglio al Parco Tegge a Felina si organizza una grande serata di solidarietà a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in un gemellaggio in musica tra l’Emilia e la Romagna. E’ cosi che da un’idea del musicista reggiano Rossano Gatti realizzata insieme al promoter faentino Giordano Sangiorgi nasce "Emilia Loves Romagna", che si terrà venerdì 7 luglio al Parco Tegge a Felina di Reggio Emilia.

Emilia Loves Romagna vuole essere un grande momento di incontro musicale al ritmo del ballo liscio tra gli artisti dell’Emilia e della Romagna insieme a tutti quegli ospiti che vorranno aderire. La serata avrà come orchestra residente gli Ottava Nota formati da Claudio Zanni alla fisarmonica e tastiere, Graziano Zanni alla Chitarra e voce, Lucio Piacentini alla Batteria e voce, Daniele Mazzacani al Basso, Mauro Grandi al Clarinetto, sax contralto e tastiere, Rossano Gatti al Sax contralto Clarinetto e voce, Riccardo Fontana (Riki) alla Voce, Liliana Barilli (Lilli) alla Voce, mentre la prima adesione arrivata subito è stata proprio quella di Roberta Cappelletti: “Aderisco col cuore, la mia Romagna è stata gravemente ferita e quindi metto a disposizione tutta la mia arte musicale per girare tutta l’Italia a raccogliere fondi per la mia terra a cui devo tanto affinchè possa risollevarsi” ha dichiarato l'artista, che lavorerà alla sensibilizzazione di tanti altri artisti per questa importante serata.

La serata infatti è aperta a tutti gli artisti, le orchestre e le formazioni e le scuole di ballo e altre realtà che desiderano aderire e partecipare. Per farlo possono farlo contattando il promoter Giordano Sangiorgi, organizzatore dei principali eventi di liscio in Romagna come Cara Forli, Premio Arte Tamburini, Birichina e tanti altri eventi, al 3494461825 e Rossano Gatti, musicista degli Ottava Nota, al 3286662011.

La serata prevede una partenza alle ore 19.30 con una cena con prodotti della cucina tipica locale e dalle ore 21.30 il ballo liscio con l’orchestra “Ottava Nota” e ospiti da tutta la regione e dal territorio e nazionali. L’incasso della serata verrà devoluto alle comunità alluvionate. Partecipazione cena e ballo sarà di 30 euro, mentre l’ingresso solo ballo 10. L’evento è organizzato con la collaborazione di Croce rossa Carpineti, Baiso, Cerreto Laghi, Croce rossa Casina, Croce rossa Toano, Croce verde Castelnovo né Monti-Vetto, Alto appennino reggiano, Villa Minozzo. Per partecipare alla cena occorre prenotarsi entro il 4 luglio 2023 al sito www.parcotegge.it/prenota-un-tavolo o telefonando al n. 0522619325.