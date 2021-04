Emilia Romagna in zona arancione: tornano tutte le bancarelle ai mercati cittadini

Da lunedì l’Emilia-Romagna è tornata in zona arancione e i mercati del territorio ravennate si svolgeranno regolarmente e presenteranno tutte le diverse categorie merceologiche. Saranno, comunque, rispettate tutte le misure di prevenzione al Covid individuate dal protocollo regionale.

Il mercato di Ravenna, via Sighinolfi/piazza Zaccagnini, si svolge ogni mercoledì e sabato; il lunedì mattina a San Zaccaria; il martedì mattina a Castiglione e Mezzano e nel pomeriggio a Casalborsetti; il mercoledì pomeriggio a Marina di Ravenna; il giovedì mattina a Piangipane e a Sant’Alberto; il venerdì mattina a San Pietro in Vincoli e a Ravenna in piazza Medaglie d’oro; nel pomeriggio di venerdì a Punta Marina; il sabato pomeriggio a Marina di Ravenna. Gli orari di apertura previsti per tutti vanno dalle 8 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 19,30.

Ricordiamo anche i mercati contadini di Ravenna in viale Farini il martedì dalle 14 alle 18 e in piazza San Francesco (prodotti biologici) dalle 16 alle 20; in piazza della Resistenza lunedì e giovedì dalle 14 alle 18. Mentre a Marina di Ravenna, in piazza Marinai d’Italia, si svolge il lunedì pomeriggio.