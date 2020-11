Coronavirus, nuove regole: Emilia-Romagna in zona 'arancione'

L'Emilia-Romagna passerà in fascia "arancione" da domenica. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà venerdì sera una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica con l'aggiornamento delle regioni nelle tre fasce di rischio Covid. Passano in area rossa Campania e Toscana, in area arancione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Lo affermano fonti del ministero della Salute.

L'Emilia-Romagna diventa quindi zona arancione, nonostante l'ordinanza varata solo giovedì dal presidente Stefano Bonaccini insieme a Veneto e Friuli Venezia-Giulia. A confermarlo anche l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini: "Zona arancione significa che, oltre alle misure che sono state condivise e adottate giovedì dal presidente Bonaccini, scatteranno altre misure di restrizione rese necessarie perchè l'andamento epidemiologico ha portato tante persone a essere ricoverate in ospedale nei reparti Covid. Da domenica entreremo quindi in zona arancione".

"Per noi significa due disposizioni in più rispetto a quelle che entrano in vigore sabato tramite l'ordinanza regionale - spiega Donini - La zona arancione comporta la chiusura di bar e ristoranti per 7 giorni su 7, poi sono vietati gli spostamenti tra regioni e comuni, consentiti solo per motivi di lavoro, studio, salute o estrema necessità. Queste misure dureranno almeno due settimane, speriamo che poi la pressione sugli ospedali si alleggerisca in modo da non aggravare ulteriormente la nostra condizione e magari migliorarla. Oggi non stiamo bloccando tutto: molte attività produttive sono operative, settori della pubblica amministrazione... Non stiamo chiudendo in casa nessuno e in ospedale ci stiamo occupando anche delle altre malattie. La responsabilità in capo a tutti i cittadini quindi è quella di limitare il rischio, e la mascherina è sicuramente il baluardo. La situazione epidemiologica è seria, voglio però dire una cosa: oltre ai ristori previsti dal governo per le categorie più colpite da questi provvedimenti, che vanno tutelate, metteremo a disposizione anche nei prossimi giorni una proposta per finanziamenti e risorse regionali".

Donini lancia poi un appello ai giovani: "Ci sono 1764 scuole in Emilia Romagna con almeno un caso di Covid, con 3776 casi (+742 rispetto alla settimana scorsa), il 73% degli studenti contagiati sono dalle scuole medie in su. Non sto dicendo assolutamente che si siano contagiati a scuola, anzi: abbiamo osservato pochi focolai a scuola, anche perchè c'è l'obbligo della mascherina anche al banco. Raccomandiamo quindi un comportamento responsabile dei giovani, perchè è vero che gli alunni si contagiano come gli altri, è vero che hanno ripercussioni cliniche diverse, ma è vero anche che possono trasmettere il virus in famiglia".

Spostamenti e autocertificazione

Nella zona arancione è possibile spostarsi solamente nel proprio comune dalle 5 alle 22, senza dover motivare lo spostamento. Vengono vietati i movimenti verso altri comuni e altre regioni, tranne nei casi di esigenze lavorative, di salute o di necessità. Si può uscire dal proprio comune se non ci sono alcuni servizi essenziali. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, tranne le solite eccezioni lavorative o date da necessità e salute. È consentito il rientro al proprio domicilio. Gli spostamenti non devono essere giustificati durante la giornata se ci si muove nel proprio comune, ma per uscire dal comune e dalle 22 alle 5 è necessario motivare gli spostamenti attraverso l’autocerificazione. Infine, viene raccomandato di evitare ogni spostamento non necessario.

Chiusura di bar e ristoranti

Nell’area arancione sono chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. È consentito solo l’asporto, fino alle 22. Non si può consumare, in caso di asporto, nelle vicinanze dei locali. La consegna a domicilio rimane consentita a qualsiasi orario. Restano aperti solamente i servizi di ristorazione nelle aree di servizio delle autostrade, in aeroporto e in ospedale.