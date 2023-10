Energia, De Pascale: "Mobilitazione per progetto Agnes. Il rigassificatore? Ci aiuterà nella transizione"

Il dibattito sui cambiamenti climatici che si è svolto mercoledì sera al Teatro Rasi di Ravenna ha portato a discutere di diversi temi fondamentali per il territorio ravennate. Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, e il climatologo Luca Mercalli hanno parlato di riscaldamento globale, di alluvione, di consumo di suolo e delle strategie per mitigare le conseguenze del mutamento del clima. Fondamentale in questo processo è la transizione alle energie rinnovabili.

E' stato proprio il pubblico ravennate a chiede al sindaco notizie sul progetto Agnes che ha recentemente ricevuto le osservazioni del Ministero. Un processo di approvazione che si sta in effetti dimostrando molto lungo. "Servirebbe una mobilitazione popolare" afferma De Pascale, che auspica la formazione di "un comitato del sì" per promuovere questo impianto e sbloccare la burocrazia che lo sta fermando. "Abbiamo bisogno dei grandi impianti di energia rinnovabile". Quello di Ravenna, aggiunge il sindaco "è uno dei primi progetti in Italia che riceve un parere positivo da parte della Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici".

Ma sul tema dell'energia rimane centrale nel dibattito anche il rigassificatore: "E' la scelta giusta per la comunità?", si chiedono dal pubblico. Il sindaco risponde: "Dobbiamo spingere con grande forza sulle rinnovabili", ma le discontinuità attuali di questo tipo di energie vanno affrontate e per questo "abbiamo necessità di avere una fonte energetica che ci consenta la continuità e di non mandare al macero un pezzo di mondo produttivo. Quella fonte si chiama gas naturale". L'abbandono insomma di petrolio e carbone va accompagnato attraverso le "fonti di transizione meno inquinanti - ha concluso De Pascale - piuttosto che parlare a vanvera di centrali nucleari a Milano".