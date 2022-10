Energy Days, a Faenza il convegno sulla transizione energetica con l’assessore regionale Colla

Ultimo dei tre convegni organizzati per l’edizione 2022 degli Energy Days, lunedì 18 ottobre, alle ore 15, nel Salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà a Faenza, si svolgerà l’incontro ‘La transizione energetica oggi: le fonti e le risorse su cui investire’. Relatori del pomeriggio: Vincenzo Colla (Assessore allo sviluppo economico e green economy Regione Emilia-Romagna), Gilberto Dialuce (Presidente ENEA), Francesco Caio (Esperto di tecnologia e innovazione), Francesco Manna (Responsabile rapporti istituzionali locali Energy Evolution, ENI), Alessandro Rossi (Direttore politiche energetiche e ambientali, ANCI Emilia-Romagna), Alessandra Sanson (Direttore CNR-ISTEC Faenza), Riccardo Losappio (CEO Tampieri Financial Group SpA) e Sergio Celotti (Dirigente Gruppo Caviro e AD Enomondo). Il pomeriggio di studi verrà moderato dal giornalista Maurizio Marchesi.

Durante la seconda edizione di Faenza Energy Days si affrontano temi con una capacità applicativa legata al breve e medio termine e si parla di investimenti e scelte necessarie da mettere immediatamente in campo per compiere la transizione energetica; della grande opportunità per il territorio delle comunità energetiche e la necessità di avviare il percorso al più presto e anche di 'agrivoltaico', impianti fotovoltaici declinati nel settore agricolo.