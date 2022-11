Eni lancia una piattaforma di innovazione tecnologica per aiutare le imprese nella transizione energetica

Eni e Mind the Bridge hanno presentato lunedì il progetto "Ora! - Outpost Ravenna for Energy Transition", una piattaforma di innovazione dalla forte vocazione internazionale focalizzata su tecnologie legate al mondo della blue e green economy che punta a supportare la transizione delle imprese del territorio grazie a partnership e collaborazioni industriali con startup e scaleup internazionali.

Il progetto si fonda su tre macro attività sinergiche e complementari tra loro:

- Formazione di giovani talenti: un percorso di formazione annuale rivolto a giovani neo-laureati dell’Università di Bologna (master degree) con focus su tematiche di open innovation e gestione dell’innovazione applicata alla blue e green economy. Il percorso formativo andrà dallo scouting internazionale al matching con le aziende del territorio fino all’implementazione di progetti di sperimentazione (PoC – Proof of Concept);

- Supporto e Formazione delle imprese del territorio: diviso tra il training rivolto a imprenditori locali su metodologie e best practices relative alle opportunità dell’innovazione congiunta e i principali modelli e strumenti a supporto e la creazione di gruppi di lavoro e attività di network che permetterà di individuare i bisogni delle aziende su alcune filiere strategiche del territorio: chimica, gestione dei rifiuti, carbon capture & storage, efficienza e sicurezza energetica, rinnovabili.

- Business Matching: una volta mappati i bisogni delle aziende del territorio, saranno selezionate startup a livello nazionale e internazionale per realizzare attività di innovazione tecnologica congiunta (Venture Client).

Ora! - Outpost Ravenna for Energy Transition, le cui principali attività saranno svolte presso il Centro di ricerche Ambiente Mare ed Energia di Marina di Ravenna, è in ordine temporale il sesto hub aperto dalla Scuola di Impresa Eni in Italia dopo Milano, Roma, Venezia, Taranto e Metaponto.