Entra in funzione la nuova rotonda tra la Casolana e la via Emilia a Castel Bolognese

Entra in funzione la nuova rotonda della Casolana all’intersezione con la Via Emilia a Castel Bolognese. La rotatoria, dopo aver rimosso gli impianti semaforici, verrà messa in esercizio martedì 5 marzo. La polizia locale e la polizia provinciale saranno sul posto per la gestione del traffico durante la rimozione dei semafori e per la messa in funzione della rotonda. I lavori proseguiranno quindi all’interno della rotatoria per terminare, salvo imprevisti, nel mese di aprile.

Con quest'opera si dà attuazione all'accordo di programma attraverso il quale Provincia, Unioni e Comuni hanno condiviso le priorità per la messa in sicurezza di strade e incroci. Scelte fatte insieme nell'intento di individuare opere strategiche e sinergiche alle esigenze dei territori. Lo stesso accordo di programma prevede a seguire la realizzazione di una seconda rotatoria funzionale alla messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Emilia e la SP 29 Via Lugo.