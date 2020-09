Entra nel cortile di una casa e ruba una borsa: subito preso dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un 20enne romeno, residente nel lughese, per furto. Il giovane si era introdotto nel cortile di un'abitazione di Castel Bolognese, rubando una borsa dal cestino di una bici con all'interno una tessera bancomat, un cellulare e il portafoglio della proprietaria con all'interno i soldi. Quando è stato fermato dalla pattuglia aveva già buttato la borsa della donna, ma aveva con sè anche un coltello. Il soggetto è stato arrestato per furto in abitazione aggravato e collocato agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto in tarda mattinata. L'arresto è stato convalidato e l'avvocato ha chiesto i termini a difesa. Il ladro è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

