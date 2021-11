Entrano in vigore le nuove norme dei monopattini elettrici: multe per chi non le rispetta

Entrate in vigore il 10 novembre scorso le nuove norme che regolano l’uso dei monopattini elettrici, a Bagnacavallo sono previsti specifici servizi di controllo da parte della Polizia locale, in particolare nelle aree urbane e sotto i portici, dove sono giunte segnalazioni di persone che sfrecciano sui monopattini elettrici creando situazioni di pericolo. La Polizia locale ricorda a questo proposito che non è consentito a chi si muove sui monopattini elettrici viaggiare su marciapiedi pedonali e sotto i portici, dove è consentita soltanto la spinta a mano del mezzo.

I monopattini elettrici possono circolare unicamente sulle strade urbane dove vige un limite di velocità fino a 50 km/h, nelle aree pedonali e dove sono presenti percorsi misti pedonali-ciclabili. Sulle strade urbane il limite di velocità è di 20 km/h, mentre è di 6 km/h nelle aree pedonali. È inoltre vietata la circolazione contromano di questi veicoli elettrici, ad eccezione delle strade dotate di corsie ciclabili a doppio senso. Sono previste sanzioni da 50 euro in tutti i casi, ma se il monopattino risulta truccato la sanzione sale a 100 euro e il mezzo viene sequestrato.