Si potenzia la sanità territoriale: entro il 2025 ci saranno 6 Cau nel Ravennate

Accrescere la rete di assistenza della sanità territoriale è ormai da tempo uno degli obiettivi principali di Ausl Romagna per rispondere ai bisogni del territorio. Proprio in questo senso va letta l'inaugurazione del nuovo Cau di Ravenna che, oltre ad alleviare le difficoltà del Pronto soccorso cittadino, mira appunto ad ampliare la rete di sevizi offerti. In tutta la provincia sono a oggi 25 le Case della Comunità (ex case della salute) aperte, che si aggiungono ai 3 ospedali e ai 2 Cau (oltre Ravenna era già aperto quello di Cervia). Ma l'offerta è destinata ad allargarsi ulteriormente, dato che entro il 2025 l'azienda sanitaria ha intenzione di portare il numero di Cau della provincia a 6.

I nuovi Centri di Assistenza e Urgenza destinati a essere aperti saranno a Lugo, Castel Bolognese, Faenza e Conselice. Due nuovi presidi per la Bassa Romagna e due per la Romagna Faentina. Due che saranno destinati ad aggiungere servizi dove già sono presenti degli ospedali (Faenza e Lugo) e due il Cau costituirà a tutti gli effetti un nuovo servizio. L’obiettivo infatti di Ausl Romagna è arrivare all’apertura di 21 Cau su tutto il territorio romagnolo entro il 2025. Un obiettivo importante a cui si affianca anche il potenziamento del personale sanitario. Già nei mesi scorsi il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ha infatti presentato alla Regione un piano di potenziamento che prevede l'assunzione di 363 nuovi infermieri (e parte di questi sarebbero già assunti).