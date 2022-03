Entro il 2023 il nuovo distaccamento portuale dei pompieri nella Fabbrica Vecchia

A seguito delle richieste avanzate dalle Associazioni del commercio e dell’artigianato negli ultimi incontri relativamente alle problematiche di insediamento del corso sommozzatori in diga foranea a Marina di Ravenna, giovedì mattina l’Assessora comunale Randi ha condiviso con Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna Ravenna l’importante risultato raggiunto a seguito del colloquio con il Comandante dei Vigili del fuoco.

Infatti, a differenza delle precendenti edizioni, quest’anno nelle giornate nelle quali non si terranno il corso e le attività di addestramento, e in particolar modo durante i weekend, sarà possibile per il pubblico accedere a tutta la diga (la torre delle esercitazioni e le attrezzature fisse saranno messe in sicurezza con una recinzione e l’area sarà dotata di telecamere e di vigilanza). L’allestimento, come da calendario condiviso con l’amministrazione, avrà inizio il 28 marzo mentre il termine per lo smantellamento dell’area è previsto entro il 16 giugno.

Inoltre, va evidenziato che è stato anche fatto uno sforzo importante per contenere l’area di occupazione rendendo perciò liberi circa 50 parcheggi in più. Infine, ma non meno importante, l'assessora ha evidenziato che l'"Autorità di sistema portuale prevede di realizzare i lavori di ristrutturazione del complesso Fabbrica vecchia e Marchesato entro il 2023, dove sorgerà il nuovo distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco. Pertanto confidiamo che a partire dalla prossima edizione la diga foranea verrà ancor meno occupata".