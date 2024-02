Era diventato l'incubo degli abitanti del condominio: scatta l'arresto per stalking

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna nei giorni scorsi hanno arrestato diverse persone. Nel primo caso i militari della stazione di Faenza, a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna, hanno proceduto nei confronti di un uomo straniero, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di alcuni condomini. Le indagini svolte dai militari che ne avevano richiesto la misura erano scaturite dalle denunce delle vittime e hanno permesso di accertare che l’uomo aveva posto in essere nel tempo dei comportamenti tali da rendere la vita condominiale impossibile e addirittura di far cambiare le abitudini di vita ad alcuni dei residenti.

I colleghi della stazione di Ravenna – Via Alberoni, invece, hanno arrestato un uomo del posto già agli arresti domiciliari per furto, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Il provvedimento è conseguente a varie segnalazioni inoltrate all’Autorità Giudiziaria da parte degli stessi Carabinieri, i quali hanno accertato che l’uomo, nonostante fosse agli arresti domiciliari e gli fosse vietato, continuava a frequentare persone pregiudicate. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato riaccompagnato in carcere.