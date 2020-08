Era ricercato in tutta Europa: trovato in un hotel e arrestato

Giovedì mattina gli agenti della Volante del Commissariato di Polizia di Faenza hanno rintracciato, presso una struttura alberghiera di Riolo Terme, un 50enne della Repubblica Ceca che risultava ricercato in campo europeo per un mandato d’arresto ai fini estradizionali, emesso dalle Autorità della Repubblica Ceca per il reato di evasione fiscale.

Gli agenti della Volante hanno condotto l'uomo negli uffici del Commissariato di Faenza e, dopo averne accertato l’identità mediante foto-segnalamento dattiloscopico, lo hanno dichiarato in arresto. L’arrestato è stato condotto in carcere a Ravenna a disposizione dell’Autorità giudiziaria.