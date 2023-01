Il mondo come ufficio, Erika e Miriam mollano tutto e diventano 'nomadi digitali': "É una vita bellissima"

Vivere girando il mondo scoprendo nuovi paesi senza rinunciare allo stipendio. Sono sempre di più - soprattutto dopo il Covid - i cosiddetti "nomadi digitali", persone che hanno scelto di elidere il concetto di ufficio e di sostituirlo con il proprio pc per poter lavorare a distanza da ogni angolo del pianeta, riuscendo contemporaneamente a viaggiare pressochè ovunque - basta che ci sia una connessione internet - e quindi a migliorare la propria qualità di vita.

E' questo l'obiettivo di Erika Vassura e Miriam Politi, due 24enni ravennati che nel 2022, in piena pandemia, dopo essersi innamorate hanno deciso di cambiare vita lasciando il loro lavoro per partire alla scoperta del Messico. Dopo aver trascorso sei mesi tra spiagge caraibiche e rovine Maya, le due ragazze sono tornate in Italia e hanno fatto la classica "stagione" al mare, lavorando 12 ore al giorno in una gelateria senza giorno di riposo, il tutto per mettere da parte soldi per poter ripartire una volta finita l'estate. Poi, però, durante il nuovo viaggio, hanno incontrato una coppia di ragazzi che gli ha "cambiato la vita".

"A settembre siamo partite per la Thailandia - raccontano - Lì abbiamo conosciuto due ragazzi, uno scrittore e una social media manager, che sono 'nomadi digitali'. In pratica viaggiano tutto l'anno lavorando da remoto part time e trascorrendo l'altra metà della giornata scoprendo i luoghi che visitano. E' una vita bellissima e ci ha fatto pensare molto: noi eravamo abituate a trascorrere le estati lavorando senza sosta e a ritrovarci magari d'inverno a viaggiare avendo fin troppo tempo libero. Loro due, invece, hanno delle giornate più equilibrate facendo così. Quindi una volta tornate in Italia abbiamo deciso di iniziare dei corsi per diventare social media manager e poter gestire i siti e i social delle aziende a distanza".

Le due ragazze hanno anche fondato il canale 'Siguendo_elsol', che su Instagram ha quasi 19mila follower e su Tiktok quasi 6000, nel quale danno consigli di viaggio, su come organizzarlo al meglio spendendo poco e mostrando anche le "fregature" e le esperienze negative dei loro viaggi. "In Thailandia, ad esempio, abbiamo sempre viaggiato via terra senza prendere voli interni, facendo anche 14 ore di autobus per risparmiare - dicono le due giovani - Allo stesso tempo rispetto al viaggio in Messico ci siamo trattate un pochino meglio, non guardando sempre e solo al risparmio. Nei nostri social mostriamo anche le cose brutte che vediamo: ad esempio nella celebre Phi Phi Island abbiamo fatto un video in cui sconsigliamo di visitare Maya Bay, super turistica e in cui non puoi neanche fare il bagno, mentre solitamente è una tappa che i travel blogger consigliano".

Ora Erika e Miriam sono alla ricerca di nuovi clienti, ma nel frattempo continuano a viaggiare: "Stiamo gestendo due siti al momento e abbiamo scritto una guida sulla Thailandia acquistabile in digitale. A breve partiremo per due settimane e vedremo Portogallo, Gran Canaria, Malaga e Siviglia. Diventando nomadi digitali vorremmo smettere di "fare le stagioni" in cui non puoi mai salire di livello e iniziare a fare carriera come social media manager. Il lavoro c'è e l'online è sempre in crescita. Una volta che avremo il nostro pacchetto clienti... Partiremo per Bali!".