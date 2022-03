Eroina e cocaina 'viaggiavano' nascoste dentro la bombola del gpl dell'auto: smantellato giro milionario

La squadra mobile di Bologna ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di nove persone italiane, di origine albanese e marocchina, ritenute responsabili a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'indagine, condotta nel 2021 con il coordinamento della Procura, tocca anche a Ravenna e ha permesso agli investigatori di smantellare un giro di spaccio a Bologna e in altre regioni del nord e del centro Italia.

Da quanto è emerso la droga veniva nascosta dentro il serbatoio del gpl dell'auto, perfettamente camuffato e sbloccabile solo con una levetta nascosta. A questo era arrivato il livello tecnologico di un 30enne albanese incensurato, arrestato e sotto indagine dalla sesta sezione antidroga della Squadra mobile di Bologna insieme agli altri otto soggetti, quasi tutti residenti a Bologna. Il flusso di droga - secondo quanto ricostruito dagli agenti coordinati dal Capo Giuseppe Pititto e dal commissario Guido Quattrucci - proveniva dal nord Europa e avrebbe movimentato solo in pochi mesi ben due milioni di euro, secondo quanto rinvenuto in alcuni 'pizzini' contabili.

Il trentenne acquistata quantitativi di cocaina ed eroina medio-grandi, partite anche da 50 chili alla volta, che arrivavano in varie tranche attraverso corrieri. Di qui lo stesso uomo, con la propria auto modificata, conduceva frequentissime trasferte in varie province del nord e del centro Italia di persona. Un particolare che si rivelerà fondamentale. Ravenna, Roma, La Spezia, Modena, Milano, Alessandria: l'auto del 30enne è stata vista fare la spola un po' in tutte le province del nord e del centro Italia, in particolare a Modena, dove l'intermediario ha incontrato un altro sodale, 44enne albanese con qualche precedente, per la consegna di un carico di qualche chilo. Gli agenti della Mobile hanno quindi effettuato una perquisizione a Frosinone, in un capannone nella disponibilità del modenese, trovando altra droga.

Il centro di tutto era però Firenze città, con il 40enne che aveva nelle sue disponibilità una rete di appartamenti e garage attraverso i quali riceveva dal nord Europa il carico di stupefacenti. Ancora in fase di ricostruzione la strada che prendevano i soldi guadagnati dal trentenne, ma non è escluso che vi sia un grado superiore nella gerarchia criminale, al quale l'uomo versava una quota. Le maglie degli investigatori si sono però strette attorno a tutto il gruppo: oltre al 'capo' della rete, finiti oggetto di misure cautelari sono state anche altre sette persone, di cui quattro cittadini albanesi e tre cittadini italiani. Per loro il sospetto è che si dedicassero allo smercio al dettaglio attraverso contatti fidati, nelle piazze virtuali di spaccio di cocaina sia in città che nei comuni della cintura. Le indagini sono partite da una delle consegne di droga pattuite. L'auto del 30enne è stata poi seguita, facendo emergere il 'giro' di spaccio. Appostamenti e intercettazioni dei garage dell'uomo hanno chiuso il cerchio.