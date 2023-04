Esagitato semina il caos in farmacia, cliente interviene in difesa delle dipendenti

"Comportamento inaccettabile di un cliente alla Farmacia 8. Ringraziamento a un altro cliente che ha “supportato” il personale". A ringraziare pubblicamente per l'intervento che ha aiutato le dipendenti in una situazione critica è la direzione di Ravenna Farmacie che, in una nota, spiega come il fato sia avvenuto nella serata di martedì. "Questo cliente molto nervoso - spiega la nota - non era in possesso della prescrizione necessaria per la dispensazione del farmaco che voleva, e per questa ragione ha dato in escandescenza, rovesciando espositori e materiali, e danneggiando con forti calci la porta della farmacia, prima di allontanarsene proferendo imprecazioni e frasi minacciose. Un altro utente, che era in Farmacia quando questo episodio è iniziato, anche se era già stato servito, ha capito il momento delicato e, resosi conto che era presente solo personale femminile, non solo ha cercato di limitare la furia di questo signore invitandolo alla calma ed ad un comportamento rispettoso, ma si è trattenuto all'interno della farmacia proprio per proteggere le farmaciste dal rischio di subire violenze non solo verbali".

“Fortunatamente - sottolinea Barbara Pesci, direttore generale di Ravenna Farmacie - per un cliente maleducato ed aggressivo, che reagisce in maniera intollerabilmente violenta ad un comportamento assolutamente corretto dei nostri dipendenti, ne è comparso un altro che ha mostrato grande senso civico e generosità, e che merita la nostra gratitudine ed il nostro rispetto”. Per la cronaca, la direzione di Ravenna Farmacie - dopo aver visionato anche le telecamere di sicurezza - ha denunciato il cliente rissoso alle autorità competenti.