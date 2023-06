L'alluvione rivoluziona l'esame di maturità: firmata l’ordinanza, ci sarà solo l'orale

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato giovedì l’Ordinanza con le disposizioni riguardanti la validità dell’anno scolastico, l’ammissione agli esami di stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento degli esami stessi e le modalità di riunione degli organi collegiali per l’anno scolastico 2022-2023 nelle zone colpite dagli eventi alluvionali a partire dal 1 maggio 2023.

Per gli studenti che quest'anno affrontano la maturità nei Comuni delle aree alluvionate, ad eccezione dei Comuni delle Marche e della Toscana, le prove d'esame saranno sostituite da un colloquio interdisciplinare. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà anche l'educazione civica. Non necessari i requisiti delle prove Invalsi e del limite minimo di 200 giorni per l'anno scolastico.

Anche l'esame di terza media nei Comuni delle aree alluvionate, a eccezione dei Comuni delle Marche e della Toscana, sarà costituito esclusivamente da un colloquio orale.

“Dopo lo stanziamento straordinario di 20 milioni immediatamente effettuato per assicurare una regolare conclusione dell’anno scolastico nelle aree alluvionate, manteniamo un altro impegno preso per sostenere gli studenti che affronteranno gli Esami di Stato. Ai ragazzi delle scuole colpite dall’alluvione garantiamo un esame serio e allo stesso tempo adeguato a una situazione complessa”, ha dichiarato il Ministro Valditara. (fonte Dire)