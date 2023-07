Esame di Maturità, premiati 211 studenti ravennati promossi con il massimo dei voti

Si è svolta venerdì mattina nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Ricci Muratori di Ravenna la cerimonia di premiazione dei 211 studenti che hanno conseguito al termine dell’anno scolastico 2022/2023 il punteggio di 100/centesimi e 100/100 con lode all’esame di stato presso gli istituti del distretto di Ravenna e Cervia. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Ambito Territoriale di Ravenna, è organizzata in collaborazione con La Bcc ravennate forlivese e imolese e le associazioni di categoria del territorio.

Paolo Bernardi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Ravenna, ha aperto la cerimonia complimentandosi con i ragazzi per l’impegno e la determinazione dimostrati nel raggiungere questo traguardo. Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna, ha ricordato come questo risultato di eccellenza per i ragazzi sia stato raggiunto dopo avere affrontato un percorso in salita, caratterizzato dapprima dagli anni di didattica a distanza a causa del Covid e successivamente dal contesto emergenziale legato all’alluvione di maggio. Giuseppe Benini, Amministratore della BCC e Presidente del Comitato Locale di Ravenna, ha confermato la vicinanza della Banca ai giovani e condiviso unitamente agli esponenti delle associazioni di categoria del territorio, la volontà di seguirli e sostenerli nel loro percorso di studio e di avvicinamento al mondo del lavoro.

Si sono, inoltre, alternati nella premiazione: Federica Moschini, Assessora del Comune di Ravenna; Cesare Zavatta, Assessore del Comune di Cervia; Marcello Monte, Presidente CNA Comunale Ravenna; Stefano Gismondi, Presidente de Il Sestante Romagna Centro di formazione di Confindustria Romagna; Raffaele Lacchini, Presidente del Consiglio Sezionale di Ravenna Confartigianato; Riccardo Santoni, Funzionario di Confesercenti Ravenna; Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio Ravenna. La banca premia i ragazzi con una borsa di studio del valore di 100 euro, valore che raddoppia a 200 euro per i Soci o figli di Soci BCC. Le associazioni di categoria hanno omaggiato i ragazzi con voucher per attività di formazione ed orientamento. Complessivamente nelle tre cerimonie di Lugo, Faenza e Ravenna sono stati premiati 445 diplomati.