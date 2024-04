Esce per andare al cimitero e si perde: provvidenziale intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Comacchio giovedì pomeriggio sono intervenuti nelle ricerche di un uomo di 86 anni che si era allontanato da casa senza riuscire a farvi ritorno. Le figlie dell'anziano si sono presentate in caserma per chiedere un aiuto per rintracciare il padre, che era uscito di casa di prima mattina a bordo della sua auto per recarsi al cimitero, ma nel pomeriggio non era ancora tornato a casa. Pur rispondendo alle chiamate al cellulare, il malcapitato si trovava in stato confusionale e non era in grado di trovare la strada di casa.

I militari, in costante contatto con la centrale operativa della Compagnia, dopo oltre due ore di ricerche sono riusciti a localizzare l'anziano a bordo della sua auto lungo la Statale 309 Romea, nei pressi di Sant'Alberto. L'anziano ha ringraziato i Carabinieri pregandoli di riportarlo a casa dalle figlie. Visitato dagli operatori del 118 intervenuti sul posto, l'uomo è stato affidato in buone condizioni ai familiari.